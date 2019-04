Tschechische Bergsteiger mit Hubschrauber gerettet

Fahrlässige Selbstüberschätzung brachte am Freitag zwei tschechische Kletterer in Hallstatt in akute Bergnot. Der 35-Jährige und seine 30-jährige Freundin scheiterten bei dem Versuch, den durch die aktuelle Schneelage extrem schwierigen Seewand-Klettersteig zu bezwingen. Das Paar musste schließlich vom Polizeihubschrauber Libelle aus geborgen werden.