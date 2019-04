Österreich unterliegt WM-Gastgeber Slowakei 1:5

Österreichs Mannschaft (14 Spieler 23 Jahre oder jünger) schaffte es nicht, an die guten Leistungen in der Vorwoche gegen Tschechien anzuschließen. Die Truppe von Roger Bader war mit dem Tempo der Slowaken überfordert, von Beginn an unter Druck und bald auch in Rückstand. Im ersten Powerplay stand Marian Studenic nach einer unglücklichen Abwehr von Torhüter Lukas Herzog goldrichtig (3.). In der 14. Minute legte der 39-jährige Ladislav Nagy, der letzte Teamspieler der Weltmeister-Mannschaft von 2002, das 2:0 nach.