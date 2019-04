Tragödie um Tiroler Extremsportler gibt Rätsel auf

Kletterwunderkind David Lama (28) aus Götzens und Hansjörg Auer (35) aus Umhausen sind am Dienstag bei dem Lawinenunglück am Howse Peak in den kanadischen Rocky Mountains mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ums Leben gekommen. Mit den zwei Tirolern starb höchstwahrscheinlich auch ihr US-amerikanischer Kletterpartner Jess Roskelley. Doch nun tauchen erste Fragen rund um das Lawinendrama auf.