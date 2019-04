Mega-Echo auf Social-Media-Boykott gegen Rassismus

Der 24-stündige Boykott sozialer Netzwerke wegen der vermehrten rassistischen Vorfälle in Fußball-Stadien hat eine breite Resonanz gefunden. Die britische Spielergewerkschaft PFA hatte Fußball-Profis in aller Welt aufgerufen, am Karfreitag keine Posts, Kommentare oder Likes abzusetzen, wie die Gewerkschaft erklärte. Namhafte Spieler wie ÖFB-Star Marko Arnautovic beteiligten sich an der Aktion.