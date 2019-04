Zug-Unglück: Sicherheit noch am Unfall-Tag erhöht

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften eilte genau vor einem Jahr, am 20. April 2018, zum Salzburger Hauptbahnhof. Beim Verschub von zwei Nightjet-Teilen gab es einen heftigen Zusammenstoß, ein Waggon knickte. Es gab 59 Verletzte zu beklagen. Die ÖBB erhöhten noch am Tag des Unfalls die Sicherheitsmaßnahmen.