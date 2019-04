Wand von Kirche eingestürzt: 13 Menschen tot

Eine tödliche Tragödie beim Gottesdienst erschüttert Südafrika: Beim Einsturz einer Wand sind in einer Kirche 13 Menschen ums Leben gekommen. Nach Behördenangaben wurden bei dem Unglück am Donnerstagabend zudem mehr als ein Dutzend Menschen verletzt. Einige von ihnen schwebten am Freitag weiter in Lebensgefahr.