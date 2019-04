Von der Obdachlosigkeit zurück ins Leben

Vom Krankenhaus ins Obdachlosenheim

Schlechtleitner ließ sich in die Psychiatrie einweisen und machte eine Entziehungskur. Als der Innsbrucker das Krankenhaus wieder verlassen durfte, lag vor ihm die große Leere: „Ich habe in der Städtischen Herberge gewohnt und später in einem weiteren Obdachlosenheim.“ Eine schwere Zeit, aber auch eine erkenntnisreiche: „Niemand hat das Recht, Obdachlose zu verurteilen. Ich bin überzeugt davon, dass das jedem passieren kann. Und zum Glück leben wir in einem Land, in dem diese Menschen nicht ihrem Schicksal überlassen werden. Ich ziehe den Hut vor den Sozialarbeitern.“