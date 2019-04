Konzept ohne Bademeister ist für Gemeinden Erfolg

Am Konzept festhalten

Sowohl in Schönau als auch in Rainbach im Innkreis brachten die freien Eintritte große Besucherzuwächse aus den Nachbargemeinden. Da es keinen Bademeister gab, wurde immer nur dann geöffnet, wenn das Wetter einladend genug war. Am vermeintlichen Erfolgskonzept wollen alle drei Ortschefs festhalten. Aufgesperrt wird in Rainbach voraussichtlich am 10. Mai, in Schönau am Muttertagssonntag und in Gaflenz erst im Juni.