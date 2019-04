Siebenjähriger Bub verlor 3 Finger in Fleischwolf

Tragischer Arbeitsunfall am gestrigen Karfreitag: Ein Sipbachzeller (50) nahm - wie berichtet - seinen Sohn Julian (7) mit zur Arbeit in eine Betriebsküche in der Linzer Industriezeile. In einem unbeobachteten Moment steckte Julian jedoch seine Hand in einen laufenden Fleischwolf - dem Buben wurden drei Finger abgetrennt.