Außerferner (42) zündete aus Wut Schuhe an

„Ich wollte keinen so riesigen Schaden anrichten und auch niemanden verletzen. Ich wollte nur auf mich aufmerksam machen“, erklärte der Außerferner am Freitag in Innsbruckvor Gericht. Doch der Schaden, den der Angeklagte in einem Mehrparteienhaus in Breitenwang anrichtete, war mit mehr als 72.000 Euro enorm. „Ich habe mit einem Feuerzeug einen Schuhe angezündet und dann andere daraufgestellt“, meinte der 42-Jährige. Dass auch ein Holzschuhkasten und mehrere Plastikregale dabei leicht zu brennen beginnen können, daran dachte der psychisch krank Mann offensichtlicht nicht. „Ich habe noch versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen, aber die Rauchentwicklung war einfach zu enorm“, erinnerte sich der Pensionist.