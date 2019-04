Zu Ostern lauern Trickdiebe!

Ferien machen die ungenierten Gauner offenbar nicht, die derzeit im Raum Tulln mit dem „Treibstoff-Trick“ abkassieren wollen. Die gut gekleideten Unbekannten halten vorbeifahrende Lenker an und bitten am Straßenrand um Geld. „Unserem Mercedes ist gerade der Sprit ausgegangen“, so der Schmäh der Täter. Nachsatz: „Ich zahle Ihnen bestimmt alles zurück.“ Doch die Polizei warnt zur Vorsicht.