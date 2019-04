Polizei forschte Feuerteufel aus

Mindestens siebenmal hatte der Mann, der selbst in der Innenstadt von Krems wohnt, auf dem Heimweg von seinem Stammlokal zum Feuerzeug gegriffen. Stets im alkoholisierten Zustand und stets, um Frust abzulassen, wie der 31-Jährige im Verhör preisgab. Weil die Tatorte - zwei Müllinseln in der Mühlbachgasse und der Judengasse - immer dieselben waren, legten sich die Ermittler auf die Lauer. Mit Erfolg: Nach dem vorerst letzten Coup klickten diese Woche die Handschellen. Ein Polizist: „Insgesamt wird dem Verdächtigen ein angerichteter Schaden von mehr als 30.000 Euro zur Last gelegt.“