Volleyball-Talent Leitner steht vor Beach-Karriere

Nach fast einem Jahrzehnt hängt Laurenz nun die Hallenschuhe nun an den Nagel, will nach bestandener Matura im Mai ins Heeressportzentrum. Sein Abschied nach dem letzten Saisonspiel in der Vorwoche gegen Wien ist fix. „Es wird eine Reihung vorgenommen, zwei Plätze sind frei. Es sieht aber gut für uns aus“, ist der 18-Jährige für die Aufnahme ins HSZ optimistisch. Zunächst steht eine Sichtung an. Wie es darüber hinaus weitergeht? „Unser großes Ziel ist jetzt mal die U20-EM Ende Juni in Göteborg. Da wollen wir auf jeden Fall dabei sein“, spricht die Beach-Hoffnung für sich und Partner Reiter.