Bis zu 25 Grad: Freibäder starten früher in Saison

Auch andere Bäder - etwa das Florian-Berndl-Bad in Bisamberg in Niederösterreich oder das AYA-Freibad in der Stadt Salzburg - sperren am Ostermontag ihre Außenareale auf. Die Temperaturen klettern am Wochenende auf 25 Grad, es bleibt weitgehend trocken und sehr sonnig. Allerdings war es im Vorjahr um dieselbe Zeit noch um einiges wärmer. Am 20. April 2018 wurden etwa in Salzburg schon 30 Grad gemessen.