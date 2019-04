Zoll-Kontrolle in Tirol: „Bitte Koffer öffnen“

Zahl der Zöllner seit EU-Beitritt arg geschrumpft

Generell versehen in Tirol derzeit rund 140 Zöllner Dienst, etwa 15 sind im Reiseverkehr tätig. Vor allem im Oberland (Samnaun) und am Flughafen. Kontrolliert wird kurzerhand aber auch auf einem Autobahnparkplatz. Die Personalstärke im Vergleich zu früher: Vor dem EU-Beitritt 1995 waren allein an der Brennergrenze rund 200 Zöllner aktiv.