Trump: Brisante Passagen „kompletter Schwachsinn“

Im Kampf um die Deutungshoheit der Ergebnisse der Russland-Ermittlungen von US-Sonderermittler Robert Mueller wird der Ton rauer. Während Präsident Donald Trump unmittelbar nach Veröffentlichung des zum Teil geschwärzten Berichts durch seinen Justizminister William Barr jubelte und sämtliche Auftritte gut gelaunt absolvierte (siehe Video oben), ging der 72-Jährige am Freitag wieder in den Angriffsmodus über. So twitterte Trump unter anderem, dass viele Angaben in dem „verrückten“ Mueller-Bericht „kompletter Schwachsinn“ seien.