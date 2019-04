Die Steirer lassen heute die Osterspeisen segnen

In geschmückten Körbchen, die mit feinen Köstlichkeiten wie Geselchtem, Eiern, Kren und Osterbrot gefüllt sind, geht es für viele am Karsamstag zu den traditionellen Fleischweihen, die etwa im Grazer Dom um 16 und 17 Uhr und in der Basilika Mariatrost um 11.30, 13.30 und 16 Uhr zum Mitfeiern laden.