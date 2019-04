Osterfeuer: Es drohen Strafen bis zu 41.200 Euro

Karsamstag in der Steiermark - und wie jedes Jahr taucht die Frage auf, wer wann und wo ein Feuer anzünden darf. Wegen der Feinstaubbelastung herrscht auch heuer in Graz ein striktes Verbot für Brauchtumsfeuer. In einigen Gemeinden der Bezirke Graz-Umgebung und Leibnitz gelten rigorose Einschränkungen.