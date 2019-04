Blaguss präsentiert „Gladiatoren“-Bus für Wals

Die Freude war groß, als Hochburg AC Wals Anfang Oktober am Rande der WM in Ungarn der Zuschlag für die U23-EM für 2020 erteilt wurde - trotz schlagkräftiger Konkurrenz aus Stockholm, Sofia und Istanbul. Entsprechend geht das internationale Event von 13. bis 18. Juli 2020 am Rande der Landeshauptstadt über die Bühne.