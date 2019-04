Raumfrachter „Cygnus“ an ISS angedockt

Der mit rund 3500 Kilogramm Material beladene private Raumfrachter „Cygnus“ hat am Freitag erfolgreich an die Internationale Raumstation ISS angedockt. Die US-Astronautin Anne McClain und der Kanadier David Saint-Jacques konnten den Frachter, der Material für wissenschaftliche Experimente geladen hat, mit Hilfe eines Roboterarms an der Station festmachen. „Cygnus“ soll bis Ende Juli mit der ISS verbunden bleiben.