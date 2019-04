Energie-AG-Ausbau in Linz um 24 Millionen Euro

Im Dezember 2018 hatte Generaldirektor Werner Steinecker erstmals von dem Projekt gesprochen, nun hat der Vorstand auch den Segen des Aufsichtsrates: Das Haus an der Ecke Böhmerwaldstraße/Kärntnerstraße, das direkt an den Energie-AG-PowerTower angrenzt und bereits dem Unternehmen gehört, wird abgerissen und dann ein Neubau errichtet. „Sieben Stockwerke in die Höhe, zwei in die Tiefe“, bestätigt Steinecker.