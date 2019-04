Weißes Känguru ist schon wieder ausgebüxt

Dass es mehr als ein Albino-Känguru in der Gegend zwischen Mattsee und Lamprechtshausen gibt, scheint mehr als unwahrscheinlich. Als das weiße Tier im vergangenen Sommer entkam konnte es, da es vom vielen Herumhopsen bereits so erschöpft war, relativ rasch eingefangen werden. Doch nun wurde das Tier erneut in der Gegend gesichtet.