Kufstein: Archäologen fanden zweite Festung

Teile der zweiten Festung entdeckt

Laut äußerst genauen historischer Recherchen von Horst Konrad befahl im Jahr 1552 König Ferdinand I. der Regierung in Innsbruck, die Befestigungsanlagen der Stadt und der heutigen Festung Kufstein zu verstärken. Eine weitere Anweisung des Herrschers lautete, dass auch am Zeller Berg eine weitere Festungsanlage zu errichten sei. Universitäts-Professor Harald Stadler konnte nun freudig vermelden, dass sein zehnköpfiges Forscherteam die Kellergewölbe dieser „zweiten Festung“ in Kufstein, die bis in das 19. Jahrhundert bestanden hatte, wiederentdeckt und freigelegt hat.