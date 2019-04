Mit der „Krone“ zum „Sörf Film Fest 2019“!

Als Teil des Surf Worldcup am Neusiedler See startet am 2. Mai in Parndorf die Österreichische Surf Filmfestival-Tour, das „SöRF FILM FEST“. Neben tollen Filmen haben die Veranstalter tolle Film-Teams, Live-Moderation und tolle Gewinnspiele on stage. Wir verlosen unter unseren Lesern insgesamt 15x2 Tickets für das Leinwandspektakel! Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.