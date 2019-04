Ronaldo stellt Juve Ultimatum und droht mit Abgang

„Er war sehr traurig, er wäre so gerne im Finale gestanden“, erzählte Dolores Aveiro, die Mutter von Cristiano Ronaldo nach dem Aus in der Champions League gegen Ajax Amsterdam am Dienstag. „Aber er wird das nächste Mal gewinnen. Was er zu mir sagte? Mama, ich kann kein Wunder bewirken“. Ja, der fünffache Weltfußballer wirkte wahrlich frustriert (siehe Video oben) - und er ließ seinem Ärger angeblich auch klubintern freien Lauf. Das berichten zumindest die italienischen Medien. Ronaldo stellte ein Ultimatum und drohte sogar mit seinem Abgang, heißt es.