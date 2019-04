Autist gefesselt? Pfleger im Visier der Ermittler

Im Fall um einen in einer Einrichtung der Lebenshilfe in Niederösterreich für Menschen mit Behinderungen vorübergehend gefesselten Autisten (17) hat die Staatsanwaltschaft nun zwei Betreuer ins Visier genommen. „Die Anklagebehörde ermittelt wegen Freiheitsentziehung“, sagte Sprecher Friedrich Köhl am Freitag.