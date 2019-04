Schwermetall-Trophäe für „Adler“ Daniel Huber

Verantwortlich für die Konstruktion zeichnete HTL-Absolvent Thomas Hasubacher (siehe Bilder unten). Er fertigte den edlen Raubvogel in nicht weniger als 65 Arbeitsstunden in reiner Handarbeit im elterlichen Schlossereibetrieb in Seekirchen. Das feine ehrenamtliche Werk besteht von Kopf bis Fuß aus einem Grundgerüst aus Draht. Mithilfe einer speziellen Software wurden die Metallfedern gezeichnet und von der Seekirchner Firma Schinwald kostenlos mittels Wasserstrahl zugeschnitten. Anschließend verschweißte Hausbacher alle Einzelteile, in Summe waren es mehr als 1300, zu einem stolzen Adler - dem perfekten Präsent für den erfolgreichen Adler aus der Gemeinde am Wallersee.