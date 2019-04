Salzburg: Zweifacher Räuber ist erst 15!

Ein weiterer 17-Jähriger wurde am späten Mittwochabend auch in der Altstadt von dem Nigerianer und zumindest neun Freunden attackiert. Diesmal hatte der 15-Jährige ein Messer dabei und setzte es dem Opfer, nachdem es bereits verprügelt worden war, am Hals an. Der Salzburger gab daraufhin seine Brieftasche, sein Handy und seine Kopfhörer her. Auch er musste im Spital versorgt werden.