Auf fast unbekanntem Pfad zur Kronburg

Dafür gibt es in der Galerie Kronburg – an der Rückseite des Gebäudes nördlich vom Gasthof – eine Fotoausstellung zur Frage, wie Jesus wirklich ausgesehen haben mag. Für die Kids bietet der bezaubernde Ort einen Spielplatz samt Slackline. Und ein Blick in die Kirche ist ohnehin angesagt. Damit vertreibt man sich auch eine mögliche Wartezeit auf einen Platz in dem an Ostern sehr gut besuchten Gasthof.