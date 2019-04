Schlagersong thematisiert Gewalt an Frauen

Blauer Himmel, Sonnenschein und Alpenidylle: Das Musikvideo zu Maschas neuer Single „Liebe siegt“ beginnt mit der Ästhetik klassischer Heimatfilme. Alles scheint in perfekter Ordnung - doch die Illusion trügt. Mit jeder Zeile wird das Lied düsterer, die Stimmung bedrohlicher. Mascha dreht ihr Gesicht in die Kamera und entblößt, was man im ersten Moment gar nicht wahrhaben will: Ein blaues Auge. Sie singt: „Und wenn die Hand ab und zu mal ausrutscht, lächle ich halt in grün und blau - ohne ihn wär mein Leben viel zu grau.“ City4U zeigt euch den Clip: