Aufregung um Hetz-Video gegen Homosexuelle

Ein YouTube-Video des Islamischen Zentrums in Wien-Floridsdorf, in dem behauptet wird, dass „Homosexualität das Ende der Menschheit“ sei, lässt derzeit die Wogen hochgehen. ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer bezeichnete den Clip als „völlig inakzeptabel“. In der zuständigen iranischen Botschaft war auf Anfrage am Freitag keine Stellungnahme dazu zu bekommen.