„Bergsteigen dieser Art ist schwer zu vertreten“

„Kletterkunst in große Dimensionen getragen“

Messner zeigte sich in Anbetracht dieser Nachricht tief betroffen. Alle drei hätten zu den besten Bergsteigern der Welt gehört. Sowohl Lama als auch Auer habe er persönlich gut gekannt, so der Südtiroler, der den Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aussprach. Lama habe seine „Kletterkunst in große Dimensionen getragen“ und zudem eine „starke Ausstrahlung“ gehabt.