Frau wollte Einkaufswagen voller Kleidung stehlen

Die Frau hatte sich offenbar Stücke, die ihr gefielen, in den Einkaufswagen gepackt. Dann fuhr sie damit ohne zu bezahlen an der Kassa vorbei. Einer Verkäuferin (43) fiel das auf. Sie sprach die Frau an und erklärte, dass sie die Kleidung bezahlen müsse. In diesem Moment kam ihr Komplize der Unbekannten zu Hilfe. Der Mann hatte vor dem Geschäft gewartet. Er ergriff seine Freundin an der Hand, zog sie nach draußen und flüchtete mit ihr in einem grünen Kastenwagen, dessen Motorhaube schwarz war. Am Fahrzeug war ein rumänisches oder bulgarisches Kennzeichen montiert, das gaben Zeugen später an.