Glasflaschen aus viertem Stock auf Straße geworfen

Gegen 18 Uhr wurde die Polizei in die Engerthstraße 87 im 20. Bezirk gerufen. Ein 35-jähriger österreichischer Staatsbürger hatte laut Zeugen mehrere Glasflaschen aus einem Fenster im vierten Stock in Richtung Straße geworfen. Die WEGA rückte zur Verstärkung an und nahm den Mann fest. Im Zuge des Einsatzes wurde die Engerthstraße bis etwa 19.20 Uhr gesperrt.