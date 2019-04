Immer mehr Fans für Protz-Kids auf Instagram

„Es ist mir peinlich, zu sagen, wie viel ich im Monat für Kleidung und Accessoires ausgebe. Die meisten Leute geben so viel in einem ganzen Jahr nicht aus“, erklärte eine von ihnen in einem Interview gegenüber der australischen „Daily Mail“, um kurz darauf ein weiteres Foto von sich zu posten. Betrachtet man die Vielzahl an Bildern, scheinen die anderen „Rich Kids“ von solchen Gewissensbissen noch meilenweit entfernt.