Nächtlicher Einbruch in Wolfsberger Trafik

Mit einem Kanaldeckel wollten zwei - vermeintlich alkoholisierte - Männer in der Nacht auf Freitag in eine Trafik in Wolfsberg einbrechen. Damit wollten sie die Eingangstür aufbrechen. Die Beute: Einige Packungen Zigaretten. Da im Laden aber Videokameras sind und die Türen alarmgesichert waren, konnten die Beamten die Männer schnell festnehmen.