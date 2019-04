Tottenham-Star verpasste den eigenen Aufstieg

Stinksauer

Nur die Spurs würden am liebsten im Boden versinken. Moussa Sissoko, der in der 41. Minute verletzt ausgewechselt wurde, ist sogar so sauer, dass er von der Ersatzbank direkt in die Kabine abhaut. Was dann passierte, verpasste der Verteidiger deshalb. Denn: Schiedsrichter Cüneyt Cakir bekommt per Funk die Ansage des Video-Schiedsrichters: Der Last-Minute-Treffer zählt doch nicht - Abseits! Kurz darauf ist Schluss. Die Spurs verlieren 3:4, ziehen dank der Auswärtstor-Regel (Hinspiel 1:0) ins Halbfinale der Champions League ein! Alle jubeln, nur Sissoko schimpft wütend in der Kabine.