„Polizisten“ brachten Pensionist um Erspartes

Ein 92-jähriger Mann aus dem Bezirk Mödling wurde am vergangenen Mittwochmorgen von einem unbekannten Täter angerufen. Der Betrüger stellte sich mit „Kommissariat Liesing“ vor und teilte dem ahnungslosen Opfer mit, dass seine Schwiegertochter einen Autounfall gehabt habe. Es sei Sachschaden in der Höhe von 80.000 Euro entstanden, wobei die letzte Autoversicherung nicht einbezahlt worden sei. Deswegen müsse von ihm eine Kaution von rund 40.000 Euro aufgebracht werden, sonst müsse die Schwiegertochter über Ostern inhaftiert werden. Zahlreiche Anrufe der Kriminellen gingen in Folge bei dem Mann ein.