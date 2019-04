Einbruch in die Kirche: Flucht mit Geldkassetten

Ausgerechnet vor Ostern suchten gemeine Diebe die evangelische Pfarrkirche in Eisenstadt heim. Mitten in der Nacht brachen sie ein, schlichen in die Kanzlei. Aus einem versperrten Kasten stahlen die Kriminellen Geldkassetten. Weiters plünderten sie eine Lade und stießen noch bis zu einer Kammer der Gemeinschaftssäle vor.