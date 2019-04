„Meghan kann die Nanny zum Weinen bringen“

Seit der Hochzeit von Meghan mit Prinz Harry kann es ihre Halbschwester Samantha Markle nicht lassen, in Interviews über die Ex-Schauspielerin herzuziehen. So auch jetzt, kurz vor der Geburt des ersten Kindes des Herzogpaares von Sussex. In der TV-Dokumentation „Meghan and Harry: A Royal Baby Story“ nutzte diese erneut die Chance, kein gutes Haar an ihrer Schwester zu lassen.