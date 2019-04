Glasner: „Es gibt noch andere Interessenten ...“

Schmadkte auf Tauchstation

Was wohl allen daran lag, dass Klubmanager Jörg Schmadtke auf Tauchstation ist. „Das ist normal, wenn etwas vorm Abschluss steht“, wollen Klub-Insider wissen. Die weiter davon ausgehen, dass - sobald LASK-Berater Jürgen Werner Montag vom Mittelamerika-Urlaub zurück ist - Gespräche auf Klubebene beginnen. Zumal keiner dementiert, was die „Krone“ gestern verraten hat: Glasner ist mit Wolfsburg bereits einig und will auch seine Co-Trainer sowie Ex-Blau-Weiß-Coach Sageder in die VW-Stadt mitnehmen.