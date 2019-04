Cup-Finale im Viola Park: Alle Varianten möglich

Vertrag beibehalten und die Finali künftig durchziehen, eine Vertragsgestaltung in adaptierter Form oder den Vertrag für nichtig erklären - das sind die drei Optionen, was die Austragung des ÖFB-Cup-Finales der Jahre im Viola Park in den Jahren 2020 bis 2022 angeht. Das sagt Bernhard Neuhold im krone.tv-Interview. Außerdem spricht der ÖFB-Geschäftsführer mit Michael Fally über die Kampagne 100 Jahre ÖFB-Cup, Gefahrenpotenziale, die Sicherheit in Klagenfurt, Salzburgs Reaktion auf die Verschiebung und vieles mehr (alles im Video oben).