Eishockey-Superstar Crosby sagt für WM ab!

Die Absage verkündete Crosby zwei Tage nach dem bitteren NHL-Aus mit den Pittsburgh Penguins. In der ersten Play-off-Runde war man den New York Islanders in der Serie „best of 7“ klar mit 0:4 unterlegen. Crosby, der im Grunddurchgang noch mit 100 Punkten (35 Toren, 65 Assists) in 79 Matches geglänzt hatte, kam im Play-off nicht mehr zu Geltung und in den vier Spielen nur auf einen Assist.