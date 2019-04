Führte Bremsversagen zur Tragödie auf Madeira?

Augenzeugin: „Fahrer wollte Bus an Mauern stoppen“

Die Frau erzählte, dass ein Tipp auf dem Hinflug wohl dafür gesorgt habe, dass sie glimpflich davon kamen. „Im Flugzeug erklärten sie uns, was zu tun sei. Wir kauerten uns zusammen wie die Babys. Und das war unser Glück“, sagte sie. Eine Augenzeugin berichtete gegenüber der Nachrichtenseite „CMJournal“, dass der Fahrer offenbar „den Bus an Wänden und Mauern stoppen wollte“.