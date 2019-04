Schwerer Motorrad-Unfall auf Achensee-Bundesstraße

Gegen 12:55 Uhr lenkte ein 45-jähriger Österreicher aus dem Bezirk Schwaz sein Motorrad auf der Achenseestraße von Wiesing kommend in Richtung Maurach am Achensee. Er verlor in einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache die Herrschaft über sein Fahrzeug, geriet nach links und prallte nach ca. 50 Metern gegen einen Felsen. Der 45-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins das Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.