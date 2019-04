Günstige „Jahreskarte Graz“ wird immer teurer

„Wir haben immer noch das günstigste Öffi-Jahresticket in ganz Österreich“, sagt Riegler und rechnet vor: „In Graz kann man um weniger als einen Euro am Tag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren.“ Zum Vergleich: In Wien kostet die Jahreskarte aktuell 365 Euro, in Linz 285.