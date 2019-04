Alarmruf: Personalmangel bei der Weizer Polizei

Disput um Zahlen

Von der steirischen Landespolizeidirektion (LPD) heißt es, dass der Personalstand ständig evaluiert werde. Im Bezirk gibt es derzeit am Papier 114 besetzte Stellen, in der Realität sind, etwa weil Polizisten anderswohin abgezogen wurden, aber nur 107 Stellen besetzt - die Personalvertretung spricht sogar nur von 98! Laut LPD möchte man in den nächsten Jahren mit den laufenden Ausmusterungen wieder auf 114 aufstocken.