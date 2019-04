Asylwerber: 8 Bundesländer gegen 1,50€ pro Stunde

Die Kritik an den Plänen des Innenministeriums, den Stundenlohn für gemeinnützige Tätigkeiten von Asylwerbern einheitlich auf 1,50 Euro zu senken, reißt nicht ab. In einer gemeinsamen Stellungnahme sprechen sich nun acht Bundesländer gegen die Verordnung aus. Die acht Länder, Niederösterreich ist als einziges nicht dabei, plädierten am Donnerstag für die Beibehaltung der bisherigen Praxis. „Es ist paradox: Der Innenminister will ein Problem lösen, das es gar nicht gibt. Wir verstehen nicht, wieso er ein funktionierendes System kaputt macht“, kritisierte Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ).