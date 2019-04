Bewohnerin „in letzter Minute“ vor Feuer gerettet

Eine 27-jährige Frau ist am Donnerstagnachmittag vor Flammen in ihrer Wohnung in Wien-Leopoldstadt auf den Balkon geflüchtet und wurde von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Durch die Fenster drang bereits dichter, heißer Rauch. „Es war Rettung in letzter Minute“, schilderte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl.