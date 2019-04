Mattigtal zieht wegen Lkw-Flut an einem Strang

Quer durch alle Gemeinden soll Resolution beschlossen werden

Um den Durchzugsverkehr im Mattigtal einzudämmen, will die Bürgerinitiative gegensteuern. „Wir stellen uns ein flächendeckendes Mautsystem und Tonnagenbeschränkungen vor“, so Stefan. Als erstes sollen alle Gemeinden eine Resolution an das Land für die Gewichtsbeschränkungen bei Lkw beschließen. In den Gemeinderatssitzungen im Mai und Juni bringen Mandatare aus verschiedenen Fraktionen Anträge in Braunau, Mauerkirchen, Schalchen, Mattighofen, Munderfing und Lengau. In Burgkirchen und Uttendorf geht Paul Stefan kommenden Dienstag noch auf die Suche nach Unterstützern.